¡Adiós a la alfombra roja! Los famosos pasan la cuarentena por el coronavirus en pijamas By Mayra Mangal

En tiempos de la pandemia por COVID-19 los famosos dejan a un lado diamantes y ropa de diseñador para adoptar un look casero y relajado ¡Y así lucen en ropa de cama!

Geraldine Bazán y sus hijas

"Aquí ya enloqueciendo un poco", contó divertida la estrella mexicana al aparecer en casita con sus dos princesas Elisa y Alexa para mostrar cómo llevan esto de la cuarentena por COVID-19.

Kim Kardashian y Kanye West

La estrella de telerrealidad y su familia se la han pasado en pijamita y viendo pelis en su mansión californiana ¿qué más?

Mariah Carey

La diva que acaba de cumplir el medio siglo de vida aprovecha la estancia en casa para estar con sus mellizos Monroe (izq.) y Moroccan y para apoyar la campaña #Stayathome en contra del coronavirus.

Ellen DeGeneres

La conductora estrella está tan aburrida y sin poder grabar en los estudios de su show que ha colgado varios videos tumbada en su mansión de Hollywood, en pijama y hablando con amigos famosos, como Justin Timberlake y su esposa Jessica Biel.

Lin-Manuel Miranda

El aclamado compositor nuyorican se la ha pasado documentando los juegos de sus empijamados hijitos y al igual que ellos se viste cómodamente para tocar el piano y tuitear sin parar.

Justin Bieber

El cantante canadiense colgó este graciosísimo y disparatado video donde aparece vestido con un singular mameluco y haciendo malabares por su casa ya muerto del aburrimiento. El video ha sido un éxito total con casi 4 millones de vistas.

Eva Longoria

¿Y quién dijo que el estar en pijama no implicaba glamour? Nada más vean el estilazo dela estrella texana y su look de pijamas de seda en la terraza ¡Oh, lalá!

Millie Bobby Brown

La estrella de Stranger Things (Netflix) explica claramente porqué se ha quedado en casita y en pijama. Y quiere que tú también hagas lo mismo.

