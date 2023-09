Adianez Hernández grabó un video en Instagram admitiendo que fue infiel a su esposo, el actor y presentador Rodrigo Cachero. La exconcursante de Survivor tuvo un romance con Augusto Bravo, quien es pareja de la actriz Larisa Mendizabal, la expareja de Cachero.

La presentadora dijo que ha recibido críticas en las redes sociales y quiso contar su versión de los hechos. "Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", expresó.

Hernández dice que lamenta haber sido infiel, pero ya no estaba enamorada de su esposo, de quien se separó a raíz de esta crisis. "No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta", dijo.

Adianez Hernandez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

La presentadora asegura que pensar en romper su familia fue muy difícil para ella, ya que tienen dos hijos. "Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer", admite. "Solo imaginarme romper a mi familia me destrozaba. Sé que no lo hice bien, lo reconozco. Ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, a Rodrigo", añadió.

Hernández dice que se enamoró de Augusto Bravo. "No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", reconoció. "Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado".

Rodrigo Cachero Credit: Mezcalent

Hernández dice que no es la villana del cuento y le pide a Rodrigo Cachero que reconozca las partes en las que él falló en su matrimonio.

Por su parte, Rodrigo publicó un mensaje en Instagram. "Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso", admitió.

"Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", afirmó.