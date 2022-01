Adele pospone su residencia en Las Vegas Con lágrimas en los ojos, la cantante se disculpó con sus fanáticos por el inesperado cambio de planes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adele no pudo contener las lágrimas al comunicar la mala noticia a sus fanáticos. A través de un emotivo vídeo, donde se le ve realmente desilusionada y apenada, la cantante británica anunció que se vio forzada a posponer su próxima y tan esperada residencia en Las Vegas. La serie de conciertos estaba programada para comenzar esta noche, pero debido a problemas fuera de su control producto de la actual crisis del COVID-19, no se estrenará hasta nuevo aviso. "Hola, escuchen, realmente lo siento, pero mi show no está listo", declaró con lágrimas en los ojos. "Intentamos absolutamente todo lo que pudimos para llevarlo a cabo a tiempo y para que fuera lo suficientemente bueno para ustedes, pero estamos absolutamente devastados por los retrasos en las entregas [de equipo] debido a COVID. La mitad de mi personal, la mitad de mi equipo todavía tiene COVID". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el corazón en la mano, la intérprete confesó que le era imposible continuar con la agenda, ya que su espectáculo no estaría a la altura de lo que desea ofrecer a sus admiradores. "Ha sido imposible terminar el programa y no les puedo dar lo que tengo ahorita. Estoy agotada. Siento tener que darles esta noticia de último minuto, pero hemos estado despiertos por más de 30 horas intentando resolverlo y ya se nos acabó el tiempo", dijo. La intérprete de 'Easy On Me' de 33 años, estaba supuesta a presentarse en el escenario del Coliseo del icónico hotel Caesar's Palace, del 21 de enero al 16 de abril, pero debido a los múltiples contratiempos, aún no sabe cuándo podrá presentar su show. "Estoy tan enojada y realmente avergonzada y lo siento mucho por todos aquellos que tuvieron que viajar nuevamente. Realmente lo siento, realmente lo siento", expresó. "Lo estamos trabajando, vamos a reprogramar todas las fechas, estamos trabajando en eso ahora mismo y voy a terminar mi show y lo voy a hacer como debe ser. Lo siento mucho, ha sido imposible, hemos estado con tanto y simplemente no está listo". El espectáculo titulado Weekends with Adele, estaba supuesto a correr los fines de semana por dos noches, así fue anunciado en noviembre tras el lanzamiento del cuarto disco de estudio de la cantante. Por su parte, el hotel anunció que apoya la decisión de la artista y que los asistentes con reservaciones podrían recibir un reembolso. "Entendemos la desilusión que rodea el aplazamiento de Weekends With Adele. Adele es una artista increíble, supremamente dedicada a su música y sus fanáticos. Crear un show de esta magnitud es increíblemente complejo. Apoyamos totlamente a Adele y confiamos que el show que presente en el Coliseo de Caesars Palace, será extraordinario", declaró el recinto a través de sus redes sociales. La cantante está supuesta a presentarse como parte de las series de verano del famoso Hyde Park de Londres en julio, pero se desconoce si su participación continúa en pie.

