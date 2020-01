¿Cómo hizo Adele para perder más de 70 libras? Una ex entrenadora personal de la artista, Camila Goodis, reveló su teoría de porqué la cantante británica Adele luce “fantástica” tras perder unas 70 libras. ¡Entérate lo que dijo aquí! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La impresionante pérdida de peso de la artista británica Adele ha captado la atención de muchos y, por supuesto, tiene una explicación con la que muchas mujeres como ella se pueden identificar, dijo su ex entrenadora Camila Goodis. La experta en fitness afirmó que el proceso de separación de Simon Konecki, con quien Adele mantuvo una relación de más de 7 años, motivó a la artista a cambiar su estilo de vida y perder unas 70 libras. Image zoom La entrenadora confesó que lo mismo le sucedió a ella cuando atravesó un divorcio. Agregó que Adele se ve “fantástica” y que a veces las dificultades que una persona enfrenta en la vida pueden motivarla para bien. “Ella es una persona feliz, con seguridad. Ella se divorció y creo que es una gran motivación para sentirse bien, incluso mejor consigo misma. Estoy divorciada y recuerdo que después de mi divorcio dije: ‘¿Sabes qué? Voy a ver la mejor versión de mí, no para él ni para nadie. Para mí “, reveló Goodis al portal HollywoodLife. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN “Quiero ser clara: trabajé con Adele en el pasado y creo que cambió su estilo de vida”, expresó. “Puedo ayudar a mucha gente, pero el cambio tiene que venir de ti. En el caso de Adele, ella se cambió a sí misma, cambió su dieta, su estilo de vida y luce fabulosa”, agregó en una entrevista en el programa de televisión Extra. La entrenadora brasileña entrenó a la cantante luego de que diera a luz a su hijo Ángelo y resaltó que para perder peso también hace falta cortar azúcar refinadas, carbohidratos, comidas procesadas y tener una dieta balanceada con vegetales y proteínas —y combinar todo con ejercicios cardiovasculares y pilates. Image zoom La intérprete de “Rolling in the Deep” anunció en septiembre del 2019 que se divorciaba luego de tres años de matrimonio con Konecki, el padre de su primogénito. Advertisement

