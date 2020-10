Close

¡La nueva Adele! La cantante sorprende al reaparecer en televisión con su nueva figura ¡Y eso no es todo! Además de aparecer guapísima y sumamente esbelta, la artista se presentó no como cantante, sino como comediante. ¡Mira un probadita del show! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que Adele ha perdido toneladas de peso y que se ve guapísima ya no es noticia. Lo que está dejando a todos boquiabiertos de cara a su presentación en el show Saturday Night Live es que la cantante británica aparecerá en el programa no como invitada musical, sino como comediante. En un video que circula en YouTube se observa a la cantante londinense de 32 años con su larga y sedosa cabellera enmarcando su rostro debidamente cubierto con un tapabocas para presentar el show. Vestida de terciopelo, la multipremiada artista aparece flanqueada por una de las comediantes del show, Kate McKinnon, y la vocalista H.E.R., estrella musical del programa. "Hola, soy Adele y haré de anfitriona de Saturday Night Live esta semana con la invitada musical H.E.R.", exclama la intérprete de "Hello". En el show, la estrella mostrará su mejor acento estadounidense, entre otros secretillos. Sin embargo, lo que sigue deslumbrando es la flamante y esbelta figura que reveló en su cumpleaños número 32 y que según algunos significaría que ha perdido 150 libras de peso. Ya desde este miércoles, la también mamá había compartido en las redes una probadita de los ensayos al aparecer en una entrada estudiando el guion del show que es producido por NBC en Nueva York. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Adele debutó en el programa en el 2008, justo a tiempo para las elecciones en que resultó elegido Barack Obama como presidente. En el 2015, la 14 veces ganadora de un Grammy y un premio Oscar, regresó para actuar en el show que tuvo por anfitrión al ganador del Oscar Matthew McConaughey. En cuanto a la nueva Adele, su entrenador y múltiples fuentes han hablado al respecto con People asegurando que su cambio se debe más que a una simple pérdida de peso a un cambio total de vida de la estrella realizado no solo por su bien, sino por su hijo de 8 años, Angelo. "Ella dejó de fumar, redujo su consumo de alcohol, dejó el azúcar e hizo a un lado la comida chatarra", aseguró su entrenador, el británico Pete Geracimo. "Hizo elecciones más saludables y está entrenando regularmente". Y vaya que se nota.

¡La nueva Adele! La cantante sorprende al reaparecer en televisión con su nueva figura

