Adele causa impacto por comentario sobre Shakira y Gerard Piqué La presentación de Shakira con el tema "Music Sessions #53", dedicado a Gerard Piqué, fue presentado en vivo para el programa de Jimmy Fallon y Adele reaccionó de una manera que sorprendió a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocidos que el tema "Music Sessions #53" que Shakira realizó en colaboración con Bizarrap, y que fue dedicado a la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, ha sido un éxito total a nivel mundial. De hecho, estos dos famosos acaban de recibir los reconocimientos por cuatro lograr récords Guinness por la pista latina más vista en YouTube en 24 horas, la pista latina más rápida en alcanzar los 100 millones de visitas en YouTube, la pista latina más reproducida en Spotify en 24 horas y la canción latina más reproducida en Spotify en una semana. Además, tuvieron su primera presentación en vivo con este sencillo en el The Tonight Show con Jimmy Fallon. En dicha emisión, ambos famosos revelaron cómo se llevó a cabo entre trabajo conjunto; la cantante de origen colombiano explicó que su primogénito Milan, fue quien la motivó para que trabajara con este argentino. Dicha actuación fue vista por millones de personas; entre ellas Adele que no dudó en externar su opinión al respecto sobre esta canción. "Ah, ayer en la noche vi su actuación [de Shakira] en el show de Jimmy Fallon", dijo Adele durante una presentación que fue registrada en video y dieron a conocer diversos cibernutas en Twitter. "Oh, ¡su exmarido está en problemas!". Adele y Shakira Credit: Kevin Mazur/Getty Images for AD/Stefanie Rex/picture alliance via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario causó la reacción inmediata de de los usuarios. "La reina de Reino Unido u la reina de Latinoamérica interactuando; ganamos"; "Dos reinas"; "Adele es mi favorita mujer blanca"; "Reina apoyando a otra reina, eso es nuevo"; Adele amordazando al exmarido de Shakira, ella es tan real"; "Adeleyenda apoyando a Leyendakira"; "[Admiro] la forma en que Adele apoya a todas las artistas femeninas de la industria;esta mujer siempre tendrá mi respeto", y "Adele es la mujer más solidaria de la industria. Cada vez que toma el nombre de una artista femenina, siempre es para elogiarla", fueron algunos comentarios. Shakira sigue sumando éxitos con esta canción y el sencillo "TQG" que lanzó recientemente en colaboración con Karol G.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adele causa impacto por comentario sobre Shakira y Gerard Piqué

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.