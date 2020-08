Adele causa sensación y polémica por foto en bikini Adele se convierte en el centro de la controversia por el atuendo que portó en dicha imagen ¿cuál es la razón de tanto alboroto? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pérdida de peso de Adele se ha convertido en motivo de admiración y elogios por parte de de propios y extraños. Los kilos de menos también parecen tener muy orgullosa a la propia cantante, quien no duda en mostrarse con ropa mucho más atrevida que permite dejar al descubierto su estilizada figura. Así, la intérprete de “Rolling in the deep” dio a conocer una imagen donde presume la parte superior de un colorido bikini. En la instantánea se puede apreciar que la cantante porta un crop top en colores verde, amarillo y negro, representativos de la bandera de Jamaica; así como un pantalón con manchas grises y negras. Su peinado son una serie de pequeños chongos con un tocado de plumas amarillas. “Feliz en lo que sería el Carnaval de Notting Hill”, escribió Adele para acompañar la fotografía. “Mi querido Londres”. RELACIONADO: Adele ¿eres tú? tienes que ver lo impresionantemente delgada que reapareció la cantante Image zoom adele instagram Los comentarios por parte de los internautas surgieron de inmediato. “Acabas de romper ese Internet”, dijo un seguidor. “Ella trabajó duró su trasero para tener ese cuerpo. Dejen respirar a una chica de verdad”, comentó otro fanático. Si bien, la intérprete de “Someone like you” recibió muchos halagos, también hubo quienes la criticaron por considerar que su atuendo y peinado ofendía a los jamaiquinos. “¿No eres negra o jamaicana pero llevas nuestra bandera y nuestro peinado? Este es el epítome de la apropiación cultural. Si intentara describir qué es la apropiación cultural, sería esto. Por favor, quita esto, Adele”, mencionó una cibernauta. “¡Los peinados negros no son para que los blancos los roben durante la temporada de festivales o nunca!”, advirtió un usuario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a lo anterior, muchas personas también salieron en su defensa. “Soy un afroamericano y no me siento ofendido de ninguna manera”, expresó un fanático. “Todos los jamaicanos en este momento ¡adoptamos a Adele!”, agregó alguien más. La controversia continúa y a solo unas horas de haber posteado la fotografía Adele sigue sumando millones de likes y mensajes.

