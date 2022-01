Así son Reyna y Alejandro, los hermanos poco conocidos de Adela Noriega Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adela Noriega "Encuentro Emociones" At The Mandarin Oriental Hotel Credit: Photo by Alberto Tamargo/Getty Images La estrella de telenovelas salió de las pantallas hace más de una década. Recientemente su secreto "mejor guardado" quedó al descubierto en televisión ¡es hora de repasar cómo es su familia! Empezar galería Inolvidable Adela Noriega "Encuentro Emociones" At The Mandarin Oriental Hotel Credit: Photo by Alberto Tamargo/Getty Images La actriz mexicana Adela Noriega dejó huella en la televisión de habla hispana gracias a sus roles inolvidables en telenovelas como Quinceañera, Fuego en la sangre y Amor Real. Alejada de la actuación y de la vida pública desde hace más de 10 años, recientemente 'se coló' el reality La Casa de los famosos (Telemundo) donde se reveló su secreto mejor guardado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Un misterio Fuego en la sangre eduardo yanez Credit: Mezcalent Su vida ha sido un misterio desde que la vimos por última vez en una telenovela: Fuego en la sangre (2008) al lado de Eduardo Yañez. Infinidad de rumores han surgido sobre su paradero, asegurnado que vive en Weston, Florida, o en Polanco, México y que se tiene una empresa de bienes y raíces. 2 de 9 Ver Todo Inseparables Adela Noriega Reyna Noriega Alejandro Méndez Credit: TW: Reyna Noriega De la actriz quedan pocas imágenes más allá de sus escenas en televisión, pero en redes se le puede seguir la pista gracias a su hermana Reyna Noriega , quien aparece aquí al centro junto a la actriz y a su hermano Alejandro Méndez. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Bien acompañada reyna noriega alejandro mendez y adela noriega Credit: Twitter: Reyna Noriega Los posts de Reyna son esporádicos pero certeros: aquí muestra el apoyo incondicional que brindaban desde hace años a la querida estrella mexicana. 4 de 9 Ver Todo Igualitas reyna noriega Credit: TW: Reyna Noriega Reyna (der.,) exhibe un enorme parecido con su hermana, con sus enormes ojazos y cabellera larga. De vez en cuando asoma a las redes para celebrar su cumpleños (el 28 de mayo) o apoyar a su hermana compartiendo posts de prensa sobre ella. 5 de 9 Ver Todo Cocinera A Reyna le gustan varios hobbies, entre ellos el bordado y la cocina, como podemos ver en su post más reciente del 21 de enero de 2021. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El príncipe alejandro mendez hermano de adela noriega Credit: Mezcalent Alejandro Méndez es el varón de la familia. Aquí lo vemos más jovencito, aparece aquí en 1998. 7 de 9 Ver Todo Fiel acompañante ADELA NORIEGA con su hermano Alejandro Credit: The Grosby Group Alejandro solía acompañar a su hermana a algunos eventos públicos y en ocasiones llegó a conceder entrevistas a medios en México, como ocurrió cuando Adela estaba por grabar su último proyecto artístico: la serie Capadocia, para HBO Latino, en 2009. Aquí vemos a ambos hermanos en Beverly Hills, en 2009. 8 de 9 Ver Todo Una ventanita adela noriega con una fan Credit: TW: Reyna Noriega Las redes de Reyna sirven como una especie de ventanita a la vida de su hermana y para muestra un botón, con esta foto de Adela junto a una fan haciéndole entrega de un regalo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así son Reyna y Alejandro, los hermanos poco conocidos de Adela Noriega

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.