Periodista mexicana enfrenta controversia por asegurar que Silvia Pinal está al borde de la muerte Adela Micha ha sido presa de muchas críticas tras asegurar mencionar que a Silvia Pinal le quedaba poco tiempo de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves 23 de diciembre de 2021, se dio a conocer que Silvia Pinal había sido hospitalizada de emergencia y dio positivo a COVID-19. De inmediato, se encendieron las alarmas en los medios de comunicación, donde trataban de tener las reacciones de alguno de los miembros de la familia de la famosa actriz mexicana. Así, Adela Micha en su noticiario Me lo dijo Adela pidió a su equipo que le llamaran a Alejandra Guzmán; sin embargo, no apagó su micrófono y mientras daba instrucciones a su equipo para preparar información acerca de la protagonista de la policía Viridiana, mencionó "ya no tarda en morirse" al aire. El comentario causó mucha controversia y la periodista mexicana lo enfrentó con dos disculpas. Por un lado, tomó un momento en su emisión para explicar lo sucedido. "Me están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije 'preparen la entrevista' porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista y sí comenté 'no se vaya a morir' porque es mayor, le da COVID, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses", mencionó. Silvia Pinal Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro, la comunicadora dio una disculpa pública a través de sus redes sociales. Adela Micha Credit: Adela Micha Instagram "Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto", escribió en sus cuentas de Instagram y Twitter. De momento, ningún miembro de la familia de Silvia Pinal se ha pronunciado al respecto; por su parte, Adela Micha sigue recibiendo críticas y también mensajes de apoyo.

