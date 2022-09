Adam Levine admite que "traspasó la línea" en medio de rumores de infidelidad a su esposa Tras las afirmaciones de una influencer de que tuvo un relación de un año con Adam Levine, el cantante admitió que no había actuado correctamente, pero negó haber sido infiel a su esposa Behati Prinsloo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Behati Prinsloo y Adam Levine Behati Prinsloo y Adam Levine | Credit: Amy Sussman/Getty Images for Baby2Baby Luego de que las revelaciones de una influencer sobre una supuesta relación pusieran a arder internet, a Adam Levine no le quedó otra opción que aclarar si finalmente le había sido infiel a su esposa Behati Prinsloo, con quien mantiene una relación de ocho años y quien está embarazada de su tercer hijo. A través de un comunicado en Instagram, el líder de Maroon 5 reconoció que había "traspasado la línea", luego de que la modelo de Instagram Sumner Stroh publicara en TikTok pruebas de que había tenido una aventura con el músico. "Se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas", escribió en Instagram. Historias de Instagram de Adame Levine Historias de Instagram de Adame Levine | Credit: Adame Levine/IG "Usé un mal juicio al hablar con alguien que no era mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida", reconoció. "En ciertos casos, se volvió inapropiado; lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos", aseguró. Adame Levive Adame Levive | Credit: Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM En un video de TikTok, Stroh mostró capturas de sus presuntas conversaciones con Levine. "Maroon 5 es prácticamente música de ascensor en este momento, así que estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año", contó. @@sumnerstroh "En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada", dijo. "Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria's Secret". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la modelo aseguró que no tenía intención revelar este suceso, pero se adelantó a la amenaza de alguien de querer "vender la noticia". Desde que se desatara el escándalo, otras dos mujeres han compartido supuestas conversaciones inapropiadas con el cantante . Una comediante llamada Maryka compartió capturas de un mensaje donde Levine le dice que se distraiga con él manteniendo relaciones sexuales.

