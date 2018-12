Ex pareja de Alfredo Adame podría ser recluida en prisión por demanda del actor

Con el fin de interponer una nueva denuncia en contra de su ex pareja, Susan Quintana, Alfredo Adame regresó ante las autoridades mexicanas, junto a su equipo de abogados, para realizar los trámites pertinentes.

“Ya presentamos la denuncia penal, la semana pasada”, reveló Adame al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “En esta ocasión, venimos a presentar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la demanda civil; por sigilo no podemos expresar lo que nosotros estamos diciendo de esta persona [Susan Quintana], pero si son graves [las acusaciones]”.

Ante los delitos de que se le imputan a Quintana, el representante legal del actor, Horacio Pérez, dio a conocer cuáles podrían ser los castigos que se impongan a la jalisciense de ser hallada culpable. Entre ellos, se incluye pasar tiempo en la cárcel.

“Podría ser acreedora a una pena de prisión; a una multa por lo que hace a la cuestión penal”, explicó Pérez a la misma emisión. “La consecuencia de la demanda civil, sin lugar a dudas, es la reparación del daño”.

Mezcalent

Por su parte, Alfredo Adame dejó claro que con estos procesos legales sólo busca evitar que Susan Quintana pueda tener conductas malsanas en contra de otras personas; así que no está interesado en ningún tipo de compensación, ya sea moral o económica.

“No me interesa ni una reparación del daño, ni me interesa una disculpa pública. Lo único que me interesa, en el sentido de la demanda civil y en el sentido de la denuncia penal, es que esta mujer no siga haciendo lo que durante 25 años ha estado haciendo; que son cosas verdaderamente atroces, aberrantes, de conductas sociópatas y psicópatas”.