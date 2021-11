Esto le pide a Dios Adamari López, si algún día le llega a faltar la esperanza... Adamari López vive su fe a diario y sabe qué pedir para que nunca le falte ese optimismo al que nos tiene acostumbrados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a las recientes lágrimas de emoción que Adamari López derramó en su último show de Así se baila por culpa del romanticismo de las actuaciones, no ha dejado de mostrarse positiva tras su separación de Toni Costa y recientemente aconsejaba a sus seguidores en las redes: "Cuando alguien quiera irse de su vida… ¡Déjenlo ir!". Haciendo gala de su carácter alegre, pase lo que pase tras la cámaras, hoy sorprendió a sus fans con un divertido baile junto a su compañera Chiquibaby. Stephanie le cargó en sus brazos, sorprendiendo a la mamá de Alaïa al volarse la corta falda que llevaba puesta… Un simpático momento que dejó poco a la imaginación e hizo reír de nuevo a sus admiradores. Pero en la intimidad de su casa, seguramente Adamari lucha como todos contra los momentos difíciles que atraviesa día a día, como el hecho de que quizá Toni Costa haya rehecho su vida e intentando que la separación no sea traumática para su hija Alaïa. Hoy la querida actriz compartió una oración en la que tenía claro qué pedirle a Dios si le llegara a faltar la esperanza: Adamari López oración Credit: IG Adamari López oración SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Querido Dios, si hoy pierdo la esperanza, recuérdame que tus planes son mejores que los míos", decía la sencilla oración, pocas palabras pero que encierran muchísimo significado. Adamari López Credit: IG Adamari López Domingo tras domingo, Adamari acude a la iglesia y lo comparte en sus redes. Así que no solo cuida de su alimentación y su ejercicio, algo que le ha funcionado de maravilla… También cuida su alma y vive conectada con su espiritualidad. ¡Esta mujer lo tiene todo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto le pide a Dios Adamari López, si algún día le llega a faltar la esperanza...

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.