¡Guerra de cuerpazos! ¡Adamari mueve el bombón, cuando Toni Costa impacta con músculos! La expareja presume su mejor forma física tras su regreso a la soltería después de pasar una década juntos, en un fin de semana donde Evelyn Beltrán brindó nueva sorpresa al bailarín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Adamari López dejó impactados a sus seguidores "moviendo el bombón" con un ceñido atuendo que se le pegaba a la piel como un guante. A la vez, Toni Costa presumía su nuevo cuerpo musculoso, en el que lleva trabajando varios meses con su entrenador, más al estilo de Evelyn Beltrán, otra amante de las pesas en el gimnasio, quien decidió darle una romántica sorpresa el domingo. Después de un evidente esfuerzo tras su separación por mimar el cuerpo y darle lo que quizá últimamente se habían negado, los papás de Alaïa se encuentran en su mejor forma física una década después de que comenzara su historia de amor. La expareja ahora protagoniza en las redes una guerra de cuerpazos, en la que ambos presumen su extraordinaria forma física, cambio inevitable tras los ajustes que hicieron en sus dietas y en su ejercicio tras volver a la soltería. Adamari Toni Costa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enfundada en un atuendo deportivo color vino que no dejaba absolutamente nada a la imaginación, Adamari presumió delgadez junto a Alejandra Jaramillo bailando el divertido tema Bombón de Daddy Yankee. La reina de belleza Evelyn Beltrán, amante de las pesas, quizá ha sido una nueva motivación para la reciente transformación física de Toni Costa. La novia del bailarín español muestra una figura muy contorneada, también sin duda influenciada antes por su musculoso ex y papá de su hijo, Timbo Domínguez. ¡Así compartía el bailarín español su fantástica transformación en el que muestra como su abdomen es ahora todo fibra! Toni Costa Credit: IG Toni Costa/ Leo Sánchez Foto Evelyn volvió a volar el fin de semana para estar cerca de su amor. Así anunció que le preparaba una hermosa sorpresa. Evelyn Beltrán Credit: IG Evelyn Beltrán La pareja recientemente aunó intereses laborales y viajaron juntos a Las Vegas para ser parte de un seminario de una conocida empresa.

