Adamari López ya está perdiendo libras y así lo presume en redes El reto que se propuso a inicios de año la copresentadora de Un nuevo día para bajar de peso ya está dando sus frutos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El reto de bajar de peso que se propuso Adamari López a inicios de este nuevo año tras convertirse en la nueva embajadora hispana de WW, el reconocido programa con el que se propone alcanzar hábitos saludables, bajar de peso y mejorar su vida familiar, ya está dando sus frutos. Si bien no está siendo un proceso fácil, la copresentadora del matutino Un nuevo día (Telemundo) ya está empezando a ver recompensado su esfuerzo. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro compartió este miércoles un vídeo a través de sus redes sociales en el que, además de invitar a sus cerca de 5 millones de seguidores de Instagram a que la sigan acompañando en #elretodeAda, informó ilusionada del avance que está viendo. “He visto que he bajado algunas libritas y eso me gusta mucho y quiero seguir esforzándome”, dio a conocer la presentadora puertorriqueña en sus redes sociales. Respecto a cómo está llevando el programa de dieta que está siguiendo a rajatabla para lograr su objetivo de verse más saludable y al mismo tiempo mejorar su calidad de vida, Adamari fue sincera al reconocer que ‘hay días que voy muy bien y hay otros días que me cuesta muchísimo trabajo’. “Es normal, hay cosas que me gustan mucho y aunque contando puntos no se me prohiben las cosas que a mí me gustan de comer a veces tienen demasiados puntos las cosas que me gustan así que tengo que saber seleccionar”, explicó la pareja de Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque apenas está comenzando a deshacerse de las libritas de más, la pérdida de peso que está experimentando Adamari ya se le está notando físicamente. Basta con leer los comentarios que le dejan sus seguidores en las redes para darse cuenta de ello. “Wow Adamari está más delgada y bella, aparte su nuevo vestuario está espectacular”, son comentarios que suelen repetirse con frecuencia en las publicaciones de la presentadora. Y eso que este es solo el principio. Estamos seguros de que dentro de unos meses el resultado será espectacular. Advertisement

