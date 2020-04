"Nos preocupa mucho": Adamari López y Toni Costa alertan de lo que está sucediendo con ellos en redes La pareja alertó a sus seguidores de que se está usando su imagen como familia para engañarlos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López y Toni Costa conforman una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, lo que los convierte en potenciales víctimas de estafas a través de las redes sociales debido a la enorme cantidad de gente que logran mover en el ciberespacio. Preocupados por esta situación, la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español compartieron el pasado lunes un vídeo en sus respectivas páginas de Facebook en el que alertan a sus incondicionales seguidores de que existen numerosas cuentas falsas en Internet que están utilizando su imagen como familia para engañarlos. Image zoom Toni Costa y Adamari López Facebook Adamari López "Aquí estamos Toni y yo desde nuestro hogar para comunicarnos con ustedes porque hay algo que nos preocupa mucho. Desde un tiempo hemos estado viendo de gente que a través de las redes sociales utilizando nuestro nombre o la imagen de nuestra familia están tratando de hacer concursos, vender como de alguna manera algo o promocionarse con la imagen de Toni, de Alaïa y de la mía. Y nos preocupa mucho porque jamás nosotros nos hemos puesto a hacer ese tipo de actividades y siempre que hemos hecho algo hemos hablado de frente, hemos salido a decírselos directamente en nuestras propias redes sociales", compartió Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hemos tratado siempre de evitar que este tipo de cosas sucedan y sobre todo en el momento que estamos viviendo en donde hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que se ha quedado desempleada y que piensen que nosotros podemos estar manipulando o utilizando nuestra imagen para poder beneficiarse o hacer una estafa nos parece totalmente fuera de lugar", dejó claro la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro, quien solo en Instagram tiene más de cinco millones de seguidores. Consciente de la gravedad del asunto, Toni secundó las palabras de su chica y agregó: "Entiendo que mucha gente puede ver que es una estafa porque nos conoce, sabe cómo trabajamos, cómo vivimos, pero hay otra gente aunque sea poca que se siente como engañada y puede caer en esa trampa [y] hay que evitar que eso ocurra", comentó el bailarín. Tanto Adamari como Toni dejaron claro que siempre que tengan algo importante que comunicar sobre sus vidas o sus carreras lo harán a través de sus redes sociales. "Todas las demás [cuentas] no se las crean", pidieron. Advertisement

