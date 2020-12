Close

¡Adamari López y Toni Costa se marcan su baile más sexy para esta Navidad! La pareja derrochó pura sensualidad en esta coreografía de bachata llena de complicidad y, por supuesto, mucho amor. ¡Qué no pare la fiesta! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La felicidad reina en la casa de Adamari López y Toni Costa, una de las grandes invitadas en estos días festivos tan especiales. Decididos a pasarlo bien y dejar este año atrás, la pareja compartió un momento que disparó la temperatura de las redes en plena noche navideña. ¡Se bailaron una bachata! El resultado no pudo ser más divertido a la vez que sensual. Y es que cada vez que ellos se juntan saltan las chispas por la buena energía y el amor que proyectan. Y si no, ¡miren! La puertorriqueña publicó traviesa este video lleno de picardía e hizo una pregunta a sus seguidores. "¿En que piensan las mujeres y los hombres mientras bailan bachata? ¡Yo lo tengo claro!", escribió juguetona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bellos, hermosos, linda pareja... sus seguidores de diferentes partes del mundo aplaudieron esta actuación casera en vísperas de la Navidad y frente al árbol que con tanto cariño alzaron en su sala. La parejita lucía espectacular y muy navideña. Ella, con este super vestido largo y de lo más festivo y él, con su gorrito de Santa Claus. Una postal llena de amor y buena sintonía muy necesaria en estos tiempos. Y después de una noche tan animada, Adamari marchó a la cama temprano porque le tocó madrugar para dar lo mejor en su programa como cada mañana. ¡Gracias por el esfuerzo y feliz Navidad!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Adamari López y Toni Costa se marcan su baile más sexy para esta Navidad!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.