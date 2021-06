Toni Costa y Adamari López: ¿reconciliación a la vista en España? "No sabemos qué pueda pasar" El bailarín español viajó con su hija Alaïa a su natal Valencia, España, para pasar unos días de vacaciones, a las que luego se sumará la presentadora puertorriqueña. Por Carole Joseph Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de tener un ritmo envidiable, Toni Costa, tiene la cualidad de ser un hombre muy positivo. Justo por ello, el español no pierde la esperanza de sanar su relación con su ex Adamari López. "Nosotros tenemos la intención en trabajar en la relación", dijo en exclusiva a People Español Costa, luego de que se supiera hace unas semanas su separación temporal de la madre de su hija, Alaïa. "Ojalá la podamos retomar [nuestro amor]". ¿El primer paso? Unas vacaciones en Valencia, España, a donde el bailarín ya llegó esta mañana con su pequeña. "Adamari se va a unir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos", dijo emocionado. "Dios es el único que sabe qué puede ocurrir entre nosotros". A lo que agrega: "Pero somos conscientes del tiempo y no sabemos qué puede pasar". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Toni Costa Adamari López Credit: Getty Images Para Costa, cuya relación con López empezó hace casi una década, poner distancia es lo mejor. "Tomamos decisiones basados en nuestro bienestar y nuestra hija", acota. "Pase lo que pase, será para mejorar, [estemos] separados o juntos. Nuestra intención es crecer como pareja para llevar la relación a otro nivel". People en Español contactó a López, pero la copresentadora de Hoy día (Telemundo) declinó hacer comentarios al respecto.

