Adamari López y Toni Costa hacen divertido reto en pareja ¡con final inesperado! La copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español protagonizaron un divertido momento en familia en plena cuarentena por el coronavirus. ¡Mira el vídeo! By Moisés González La cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, que ya ha dejado más de 1 millón de casos de contagio en todo el mundo, está propiciando momentos únicos y especiales en la mayoría de los hogares dado el tiempo libre que tienen ahora todos los miembros de la familia. Un excelente ejemplo de ello es el divertido vídeo que compartieron Adamari López y su pareja Toni Costa este lunes a través de sus respectivas páginas de Facebook en el que ambos artistas protagonizan un divertido reto en pareja acompañados de la madre de Toni con un final inesperado. "Como saben está el típico reto de las preguntas en pareja con la harina. Aquí están las preguntas que nos va a hacer mi madre a Adamari y a mí. Vamos a poner a mi madre detrás de nosotros, nosotros con los dos platos de harina. La última pregunta es quién duerme más, entonces como mi madre duerme un montón pues para ella, pero ella no lo sabe", explicó el bailarín español. Al mismo tiempo que pasaron una divertida tarde en familia, la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y Toni revelaron aspectos desconocidos sobre su relación de pareja, como quién dio el primer beso, quién se acerca al otro después de una discusión o quién es el más romántico. Aquí las respuestas a sus preguntas: ¿Quién dio el primer beso? Adamari López ¿Quién se acerca al otro después de una discusión? Toni Costa ¿Quién es el más romántico? Toni Costa ¿Quién es el más organizado? Adamari López ¿Quién es el más gracioso? Toni Costa ¿Quién dijo 'te amo' primero? Toni Costa ¿Quién es el más maniático? Adamari López ¿Quién es el más apasionado? Adamari López y Toni Costa ¿Quién se enfada más rápido? Adamari López El final del vídeo fue, sin duda, la parte más divertida cuando, tras responder todas las preguntas, Adamari y su pareja le lanzan inesperadamente el plato de harina a la madre de Toni, como tenían planeado.

