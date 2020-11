Close

¡Adamari López y Toni Costa disparan la temperatura! "Mira que me gusta que te pegues así..." La parejita compartió unas imágenes de alto voltaje que encendieron las redes de inmediato. Los enamorados derrocharon amor y, sobre todo, ¡mucha química! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acción de Gracias, lunes o sábado, da igual el día de la semana que sea y si es festivo o no, para Adamari López y Toni Costa todos los días son especiales para quererse y celebrar su amor por todo lo alto. La parejita emanó sensualidad y pura química en unas recientes imágenes que el bailarín compartió en su perfil de Instagram junto a su amada. A la orilla del mar y muy, pero que muy pegaditos, el español se le declaró por enésima vez y con mucha picardía. "Mira que me gusta que te pegues así", escribió Toni junto a esta foto que se tomaron cuando ambos visitaron Puerto Rico en el pasado. La instantánea con efectos especiales causó furor y fue recibida con mucho amor por sus seguidores que expresaron todo el amor y admiración que sienten por ellos como pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es una de las muchas imágenes y videos que Toni suele compartir en sus redes para gritar a los cuatro vientos cuánto ama a su chica . Una historia de amor que tuvo el más bello fruto de todos, su princesa Alaïa, ya convertida en toda una mujercita que ilumina sus días con su luz. ¡Felicidades por tan hermosa familia!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Adamari López y Toni Costa disparan la temperatura! "Mira que me gusta que te pegues así..."

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.