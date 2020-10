Close

Adamari López y Toni Costa comparten ¡su sesión de fotos más romántica! La parejita posó más enamorada que nunca en una serie de fotografías donde volvieron a presumir su gran amor simulando a los protagonistas de Titanic. ¡Puro romanticismo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si la palabra amor tuviera cara seguro que sería la de Adamari López y Toni Costa. La parejita feliz volvió a dejar a sus seguidores con el corazón latiendo a mil por hora con una nueva y romántica sesión de fotos. A través de sus redes, los enamorados compartieron unas imágenes de lo más alegres y divertidas donde, una vez más, fueron todo sonrisas y se comieron con sus miradas propias de los tortolitos. "Cariño, por más momentos felices", le escribió la co-presentadora de Un nuevo día a su amado y padre de su princesa, Alaïa. Una declaración de amor en toda regla de una de las parejas favoritas del público. La sesión tomada por sus amigos de Había una vez una foto corresponde a esta hermosa de etapa del año con los colores del otoño como el mejor atrezzo. Encima de un tractor de campo y rodeados de calabazas, Toni y Adamari posan sin artificios y hasta se atreven a emular la famosa escena del barco de los protagonistas de Titanic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Solo ellos son capaces de superar ese momentazo cinematográfico! Un derroche de amor y sentimiento que aplaudieron sus amigas y compañeras del programa de Telemundo como Rashel Díaz o Chiqui Baby. "Bellosss", escribió la cubana quien también saborea las delicias del amor con su marido Carlos García. Para que la sesión quedara perfecta, Alaïa se unió a sus papis y puso la mejor guinda del pastel. ¡Gracias familia!

