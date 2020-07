¡Adamari López y Toni Costa comparten emocionados los resultados de su reto físico! La pareja mostró imágenes del antes y el después y el cambio es innegable. "Conseguí mejor condición física y sigo enfocada en mi camino". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace exactamente un mes, Toni Costa y Adamari López comenzaron juntos un reto muy importante para hacer un cambio en sus vidas. Cuatro semanas después, el tiempo que duraba, han compartido felices los resultados obtenidos y, sin duda, ha merecido la pena. A través de unos videos con el antes y el después que muestran notables cambios en ambos, la pareja se sintió orgullosa de haber alcanzado el objetivo. "Conseguí mejor condición física y sigo enfocada en mi camino de tener una vida saludable, estoy lista para una segunda temporada", explicó Adamari que ha decidido continuar con el reto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Toni también nos hizo partícipes del trabajo duro y de los logros obtenidos en su cuerpo. "Pude comprobar la capacidad de crecer, superarme y ver como trabajando duro nada es imposible", escribió contento junto a las imágenes que hablan por sí solas. Este reto, aparte de haberles transformado y mejorado su condición física, les ha unido aún más si cabe como pareja. Siempre lo han estado, pero ahora mucho más. Esta aventura que continúa ha significado buscar tiempo para ellos, hacer el esfuerzo de encontrarlo y disfrutar juntos. Y, desde luego, es un placer verles así. ¡Enhorabuena por los logros!

Close Share options

Close View image ¡Adamari López y Toni Costa comparten emocionados los resultados de su reto físico!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.