¿Adamari López y Toni Costa juntos? ¡Cita de sábado, muy felices y emocionados! La conductora y el bailarín español fueron vistos muy emocionados en el mismo lugar... ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana salío el sol y Adamari López y Toni Costa fueron vistos juntos y felices después de su mediática separación: el año pasado los papás de Alaïa decidieron poner punto final a su relación. Mientras que el bailarín español parece haber rehecho su vida junto a la exuberante modelo mexicana Evelyn Beltrán, hay un motivo por el que la querida expareja televisiva siempre mantendrán su relación en el mejor de los términos, aunque quizá a veces no sea fácil: el bien de su hijita. Por ese motivo, hoy sábado ambos estuvieron presentes en un partido de fútbol en el que Alaïa, excelente deportista como ya ha demostrado en más de una ocasión, metió un golazo en la portería contraria que hizo gritar de emoción a su mamá. A la vez, un eufórico Toni Costa, quien acababa de echarle porras a su hija con un "búscala, Alaïa", se coló en la imagen de la conductora tras el logro de su hija, para agitar los puños sonriendo frente a ella en señal de victoria, como los papás orgullosos que son. Toni Costa Credit: IG Adamari López Adamari y Toni en Navidad Adamari y Toni en Navidad | Credit: Facebook Adamari Lopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un día que Alaïa seguramente nunca olvidará: el frio día de invierno de su infancia en el que vio a sus padres juntos y emocionados al verle meter un gol. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa También el día en que su papá se estrenó por primera vez como entrenador de su equipo infantil de niñas de soccer para suplir una baja de COVID, acudiendo al rescate de Alaïa y sus amiguitas. Poco después, Evelyn Beltrán compartió un sospechoso mensaje en sus historias...

