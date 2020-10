Adamari López y Toni Costa celebran su 9º aniversario como pareja de una forma muy especial La pareja disfrutó de una romántica velada llena de detalles y romanticismo y contaron a sus seguidores lo que tienen preparado para que sea un fin de semana inolvidable. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Adamari López llegaba a la pista de ¡Mira Quién Baila! para competir con sus coreografías. Su idea era pasárselo bien y ayudar a los necesitados con lo recaudado. Lo que no se le pasaba por la cabeza es que en esa pista encontraría al que se ha convertido en el gran amor de su vida. Este viernes la conductora y Toni Costa cumplían 9 años llenos de amor, retos y el mayor regalo de todos, su hija Alaïa. Por eso cada aniversario es digno de una celebración por todo lo alto. La pareja, además de compartir unas románticas fotos de la velada, grabaron un video para sus fans contándoles cómo se sienten y qué planes tienen para este fin de semana. "Celebrando el amor a tu lado, ¡9º aniversario! ¡Te amo cariño!", escribió el bailarín español junto a estas entrañables imágenes donde, además de su chica, también le acompañan unas tartaletas espectaculares de dulce de leche y chocolate. Pero eso no es todo. Si hay personas que saben celebrar cumpleaños, aniversarios y todo lo que sea festejar, esos son ellos. Así que a través del canal de la presentadora puertorriqueña en Facebook la familia al completo, con su peque incluida, contaron qué les espera este fin de semana de aniversario. "Ya son 9 añitos de bendiciones, de muchas cosas lindas", comienza Adamari emocionada mientras Toni gasta sus bromas. "Ha sido muy lindo compartir contigo estos 9 años. Tenemos muchos momentos felices que les hemos compartido, uno de ellos ha sido el nacimiento de nuestra hija Alaïa, pero también muchos momentos de pareja que han sido maravillosos. Gracias por 9 años bien bonitos y espero que sean muchísimos más", cerró Ada con un beso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni, que no podía dejar de mirar a su chica con cara de embelesado, dio detalles de cómo iba a ser este fin de semana. "Lo vamos a pasar en un hotel hasta el domingo, va a haber parque acuático, va a haber golf, van a haber momentos para inmortalizar en fotos y en videos", continuó. Image zoom Adamari López y Toni Costa Mezcalent; UNIVISION Aunque lo harán en compañía de su nena y otros amigos con sus hijos, ya están planeando un viaje solo para dos. Pero eso tendrá que ser un poquito más adelante. ¡Felicitaciones a la pareja por tanto amor del bueno!

Close Share options

Close View image Adamari López y Toni Costa celebran su 9º aniversario como pareja de una forma muy especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.