Adamari López y Toni Costa: Ocho años de amor By Mayra Mangal La presentadora y actriz Adamari López y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa celebran sus ocho años de relación. Amor, puro amor Este 9 de octubre marca los ocho años de relación de la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa quienes con esta bella foto marcaron la feliz ocasión. Pegaditos "Feliz Aniversario cariño mío!! Hoy celebramos 8 años juntos llenos de momentos maravillosos y repletos de complicidad", exclamó la conductora del programa Un nuevo día (Telemundo) compartiendo esta instantánea. "Todo lo que hemos vivido nos ha unido más. El amor y el deseo de estar juntos ha logrado que superemos los momentos difíciles". Un romance de época Parece que fue ayer que Adamari y Toni comenzaron su romance, luego de que ella se separara de Luis Fonsi y librara una dura lucha contra el cáncer de seno. Caramelo Aunque Toni y Adamari nunca se han casado, han conseguido formar una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo y han estado juntos en las buenas y en las malas. Pura pasión Cada año que pasa vemos como la pasión entre este par de tortolitos no hace más que crecer, como vemos en esta foto muy sexy del 2012 en una presentación en Miami. Pancita con pancita Cuando anunciaron la feliz noticia de que esperaban su primer bebé, no dudaron en celebrar las buenas nuevas con su tradicional y característico sentido del humor. Un trío genial La llegada al mundo de su adorada Aläia no ha hecho más que unirlos con mayor fuerza. ¿Y el anillo pa'cuando? Lógicamente la gran interrogante es cuándo pasarán por el altar. "Tenemos una fecha por ahí", aseguró López a People en Español en agosto pasado. "Si todo se da como lo tengo pensado. Si todo sale bien, el año que viene estaré celebrando nuestra unión matrimonial". ¿Qué pasa? Pero ¿por qué la tardanza en la boda? ""Hay muchos compromisos", asegura López. "Hay que cuadrar bien agendas. Una boda no es un día, son muchos más porque después te tienes que ir de luna de miel, así es que es una cosa para hacerla con calma para disfrutarlo".

