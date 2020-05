En vísperas del Día de la Madre, recordamos la entrañable portada de Adamari López con su madre La conductora y Vidalina Torres protagonizaron un momento que movió hasta las lágrimas a la puertorriqueña. ¡Gracias por este recuerdo! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Madre no hay más que una. Ellas nos dan la vida y todo su amor. Por eso cuando se van dejan un vacío inmenso al que es difícil acostumbrarse. Adamari López se emocionaba esta semana en su programa al recordar a la suya, Vidalina Torres, que le dejó hace ya ocho años. La dulzura y bondad de su mamá fue captada por People en Español en una maravillosa portada que protagonizó junto a la co-presentadora de Un Nuevo Día en 2008. En ella ambas nos contaban cómo batallaban la lucha contra el cáncer y cuánto significaban la una para la otra. Una portada en las que ambas brillaron especialmente, sus sonrisas fueron las grandes protagonistas de todas las imágenes y el amor de madre e hija traspasaba las páginas. Image zoom Adamari López Portada de People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Hace dos años, Adamari recordaba sus portadas en People en Español y al llegar a esta no pudo contener las lágrimas. Para ella fue un regalo poder compartir este momento tan especial con ella y lo conserva como un tesoro. "La mejor de mis portadas, sin duda con mi mami, lo mejor que me ha pasado es haber posado con mami en alguna revista, bien bonito recuerdo", dijo entre sollozos. Un recuerdo que a nosotros también se nos quedó grabado en el corazón y que a día de hoy sigue estando entre nuestros favoritos. ¡Felicidades a todas las mamás del mundo!

