Adamari López y su hija Aläia reparten premios y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Además: William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen en Miami; Marjorie de Sousa regresa a las alfombras rojas y Kim y Kanye West celebran el estreno de su ópera en Los Ángeles ¡Míralos! Empezar galería ¡Así se gana! Image zoom Mezcalent Adamari López y su adorable hijita Aläia Costa fueron las encargadas de anunciar al ganador de Así se baila, el concurso de baile de Telemundo, en Miami. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement De gala Image zoom Mezcalent William Levy y su hijo Christopher parecen dos gotitas de agua en la inauguración del restaurante Level 29, la nueva aventura del actor cubano. 2 de 10 Applications Ver Todo Las reinas del hogar Image zoom Mezcalent Lógicamente en tan especial ocasión no podían faltar Elizabeth Gutiérrez y Kailey, la pareja e hija del actor que lucieron guapísimas en la alfombra roja ¡Wow! 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Hora sagrada Image zoom Splash News/The Grosby Group Kanye West y Kim Kardashian agarran fuertemente a su hijito Saint para abrirse paso entre la multitud que se dio lugar en el estreno de su ópera Nebuchadnezzar, que tuvo lugar en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. 4 de 10 Applications Ver Todo Hora azul Image zoom Medios y Media/Getty Images La venezolana Marjorie de Sousa reapareció tras una breve ausencia de las alfombras rojas para presentarse en los premios Arlequín, en Ciudad de México, donde recogió una de las preseas. 5 de 10 Applications Ver Todo Lluvia de premios Image zoom Medios y Media/Getty Images Por cierto que doña Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, fue otra de las premiadas de la noche. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Hellou! Image zoom Splash News/The Grosby Group El travieso Justin Bieber hace un saludo antes de bajarse de su limo para seguir a su (escotadísima) esposa Hailey Bieber y dirigirse a cenar en un restaurante de Miami. 7 de 10 Applications Ver Todo Bajan las temperaturas Image zoom Instar Images/The Grosby Group La cantante barbadiense Rihanna apareció de lo más abrigada en el estadio Allianz de Madrid, donde presenció el partido del Juventus contra el Atletico de Madrid. 8 de 10 Applications Ver Todo Mejor sola... Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Khloé Kardashian se dejó ver solita por Van Nuys, California, a pocos días de que se anunciara que su exmarido, Lamar Odom, se ha comprometido en matrimonio. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Adamari López y su hija Aläia reparten premios y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.