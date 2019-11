Adamari López y Rashel Díaz riñen a menudo en Un nuevo día: esta es la razón Adamari López y Rashel Díaz tienen constantes desencuentros en Un nuevo día. Esta es la razón. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Delante de las cámaras, Adamari López y Rashel Díaz siempre presumen de mantener una cordial relación laboral y personal. Sin embargo, las conductoras de Un nuevo día (Telemundo) tienen constantes desencuentros. ¿La razón? Un hombre. “Tengo un problema muy grave porque Adamari y Rashel pelean por mí”, confesó el productor de Un nuevo…, Ángel Román. “Hay ataques de celos”. López da fe de ello. “Rashel siempre se pone celosa, dice que ella llegó primero y tiene más antigüedad en el programa y que le corresponde estar más cerca [de Ángel]”, acusó la también actriz. “Pero yo le digo que soy más grande que ella. Rashel conoció primero a Ángel, pero yo soy la mayor”. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Ada y Rashel no son las únicas que pelean por la atención del productor. “Todos, todos me acosan”, se lamentó con una tremenda carcajada Román, quien trabaja desde hace más de una década en el programa y cuenta con el cariño y respecto de todos los conductores. “Somos un equipo feliz, nos llevamos todos tan bien. Somos una gran familia”. Image zoom Adamari López y Ángel Román De hecho, la amistad de Román con todo su equipo de trabajo es tan grande que hasta el prometido de Adamari acepta su relación. “Toni [Costa] sabe que es mi novio y se llevan de maravilla”, reconoció López. “Alaïa me quiere y las hermanas de Ada me dice cuñado”, agregó orgulloso Román. “Soy amado públicamente por toda la familia”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Adamari López y Rashel Díaz riñen a menudo en Un nuevo día: esta es la razón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.