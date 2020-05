Adamari López se une a otras estrellas y comparte emotivo video cantándole a su Borinquen "Preciosa". ¡Míralo! Adamari López, Roselyn Sánchez, Denise Quiñones, Zuleyka Rivera, Giselle Blondet, Julián Gil, Carmen Dominicci, Carlos Ponce y otros famosos boricuas graban emotivo mensaje de apoyo a Puerto Rico y le llevan serenata a su gente. Mira el video. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para alegrar y motivar al pueblo de Puerto Rico en estos tiempos difíciles, famosos boricuas se han unido para cantarle a su tierra. Adamari López compartió en Instagram un emotivo video en el que ella y otras estrellas mandan un poderoso mensaje a los puertorriqueños y unen sus voces para cantarle a su Borinquen "Preciosa". "Mi Isla del Encanto, siempre estás en mi corazón y pensamientos. ¡Mientras más pruebas enfrentas, más fuerte eres! En la Isla y en la Diáspora siempre serás mi #borinquenpreciosa", escribió la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) junto al video. "Ya vamos para más de un mes de cuarentena de esta pandemia y no solo esto, nos han tocado duro y seguido desde huracanes hasta terremotos, pero hemos sido fuertes", dice la presentadora Gricel Mamery al abrir el video. Entonces el cantante Chucho Avellanet comienza a cantar el clásico tema “Preciosa” de Rafael Hernández, seguido de las cantantes Melina León, Giselle y Yolandita Monge, las reinas de belleza Dayanara Torres, Denise Quiñones, Zuleyka Rivera y Madison Anderson, la actriz Roselyn Sánchez, la presentadora Giselle Blondet, la actriz Karla Monroig y el cantante Danny Rivera, entre otras personalidades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Al final de la canción, el video incluye un mensaje de otros reconocidos hijos de la Isla del Encanto. "Ya falta menos para volvernos a encontrar...", dice María Celeste Arrarás. "En tus caminos, en tus playas y montañas", añade Adamari López, rodeada de bellas imágenes de Puerto Rico. "Ya falta menos para volver a compartir", continúa Amaury Nolasco. "Y para abrazarnos en cuerpo y alma", agrega Carlos Ponce. "En los duros golpes que azota tu naturaleza...", expresa Julián Gil. "Tus hijos respondemos unidos para vencer", completa Bárbara Bermudo. Image zoom Mezcalent Otros famosos como Johnny Lozada, Shalim Ortiz, Carmen Dominicci y Jeimy Osorio también mandan mensajes de amor para Puerto Rico —recién embestido por un terremoto escala 5.5 que causó daños en la zona de Ponce. ¡Mucho amor y ánimo para esta perla del Caribe!

