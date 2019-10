Celebridades que han mostrado su apoyo a la comunidad LGTBQ en el Spirit Day By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Un buen número de celebridades se unieron este jueves a la celebración del Spirit Day, en el que se muestra su apoyo a la comunidad LGTQB y se rechaza la discriminación que sufren sus miembros. Empezar galería Suelta la sopa Image zoom IG?Suelta la Sopa “Hoy celebramos #SpiritDay 💜 Apoyemos a jóvenes LGBTQ y cambia tus redes a morado o utilízalo en tu ropa. ¡Únete a esta campaña y demuestra que estás en contra del acoso 💜”, compartió el programa de Telemundo. Advertisement Advertisement Erika Csiszer y Adamari López Image zoom IG/Un Nuevo Día Las damas del programa matutino Un nuevo día mostraron su apoyo con el color de sus atuendos. Héctor Sandarti Image zoom IG/Un Nuevo Día El compañero de Adamari López también mostró su apoyo con un pin morado. Advertisement Despierta América Image zoom IG/Despierta América “Hoy nos vestimos de morado en el día de la concientización para prevenir el acoso a la comunidad LGBTQ 🏳️‍🌈 Apoyemos esta campaña #AntiBullying 🚫 #GLAAD #OrgulloUnivision #SpiritDay”, dijeron los anfitriones del programa. Good Morning America Image zoom IG/ Good Morning America Los presentadores del show de ABC no fueron menos. Jaime Camil Image zoom IG/Jaime Camil “Dejémosle saber a todas las personas que está bien ser quienes son, sin importar su raza, religión, orientación sexual o identidad de género. Con mucho orgullo apoyo a la comunidad #lgbtq y hoy visto de morado para unirme a #spiritday y a la lucha contra el bullying ❤️🏳️‍🌈”, expresó el actor mexicano. Advertisement Advertisement Advertisement Con sus compañeros Image zoom IG/Jaime Camil Jaime Camil también compartió una foto de sus compañeros del programa de CBS Broke. Sterling K. Brown Image zoom IG/Sterling K. Brown El actor se veía muy a la moda demostrando su apoyo. Julie Chen Image zoom IG/Julie Chen La presentadoar de televisión mostró su apoyo con su abrigo. Advertisement Advertisement Advertisement Yara Shahidi Image zoom IG/Grownish La actriz lució su camisa morada orgullosamente. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Celebridades que han mostrado su apoyo a la comunidad LGTBQ en el Spirit Day

