Adamari López y Alaïa anuncian salida del país Parece que las vacaciones por Europa de Adamari López y Alaïa no son el único viaje que la actriz y su hija realizarán; ya que la famosa anunció un nuevo viaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras pasar unas vacaciones de verano por Europa, Adamari López y Alaïa regresaron a Estados Unidos, donde la niña inició un nuevo ciclo escolar. Sin embargo, eso no ha impedido que madre e hija sigan paseando y ahora la actriz revela que tuvieron una nueva salida del país. "Un viaje muy especial del que pronto les estaremos mostrando una linda sesión", escribió López en su cuenta de Instagram. "¿Se imaginan a dónde nos fuimos?". La exconductora del programa Hoy día acompañó este mensaje con una imagen donde se le ve junto a su nena yendo al aeropuerto y con maletas en mano. Como se puede apreciar, dejaron la incógnita del lugar a dónde se dirigieron. Ante ello, las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar tratando de descubrir el destino de las famosas; aunque muchos coincidieron que se trató de un viaje a España. "La semana pasada creí verte en el corte inglés de Castellana, me quedé sorprendida pero no estaba segura de si eras tú. No te seguía en IG y al verte le dije a mi marido, esa mujer es una actriz de las telenovelas que ¡¡¡yo veía hace años!!! Y ya te busqué y te seguí en IG. Si confirmas que fuiste a Madrid ya estoy segura de que eras tú", mencionó una usuaria. Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te vi en el aeropuerto de Madrid en migración"; "Isla del Encanto"; "Fueron a España"; "A visitar a los abuelitos de Alaïa en Madrid"; "Madrid, España, para las fotos de Marita Real"; "Disney"; "Buen viaje. No tengo idea, espero enterarme pronto", y "Dubai", fueron otros comentarios. Habrá que esperar para que Adamari López revele dónde estuvo junto a su hija Alaïa; quizá los internautas tengan razón, el tiempo lo dirá.

