Adamari López y Alaïa presumen momento especial que causa emoción Ahora que Adamari López y Alaïa están juntas tras semanas separadas, dieron a conocer algunas actividades que están realizando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Adamari López dio a conocer que estaba disfrutando de unas vacaciones por Europa en compañía de algunos amigos. De hecho, Alaïa también estaba en el viejo continente y se reencontraron allá. Por ello, la famosa no dudó en mostrar como están pasando este momento entre madre e hija. Así, dio a conocer una serie de imágenes donde deja ver que se encuentra en París, Francia. Ahora, su pequeña se ha unido al grupo de amigos con quienes se encuentra su mamá como Carlitos Pérez Ruíz y Johnny Lozada. Así, en una fotografía se la actriz y su primogénita posan, junto a sus acompañantes, teniendo a la Torre Eiffel a sus espaldas. En otra, las dos están sentadas en las escalinatas de un edificio histórico de dicha ciudad. "Amando París", escribió López para acompañar estas y otras instantáneas que compartió en su cuenta de Instagram. "Hemos pasado unos días maravillosos, seguimos descubriendo lugares hermosos y ¡disfrutando de la vida!". Adamari López y Alaïa Costa López Credit: IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción por parte de los internautas no se hizo esperar. "Yo vivo en París y tuvimos el gusto de verte y ¡tomarnos una foto contigo en Galeries Lafayette!. Gracias"; "Te lo mereces junto a tu hija y Carlitos"; "Que espectacular se ve Adamari, el viaje le está haciendo excelente. Ada linda que sigan las lindas vibras, más sonrisas, amistad, cariño y las bendiciones de Dios"; "Te ves bella Adamari y ¡¡Alaïa está preciosa y grande!! Sigan disfrutando con tus buenas amistades y tu bella Alaïa"; "Disfruta de tu hija, te lo mereces", y "La niña está con su mami, bellas las dos", fueron algunos comentarios. Es evidente que Adamari López y Alaïa están disfrutando de este tiempo de descanso, tal como lo hacen quienes las acompañan en lo que parece ser una divertida aventura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y Alaïa presumen momento especial que causa emoción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.