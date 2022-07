Adamari López y Alaïa de vacaciones en Europa con otros famosos: "Estamos con la energía tope" Adamari López y su hija Alaïa se encuencuentran disfrutando de unas vacaciones en Europa junto a Johnny Lozada y otros famosos. ¡Mira las fotos aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Monroig y Adamari Lopez Karla Monroig y Adamari Lopez | Credit: Instagram/@karlamonroig Mientras Toni Costa continúa encerrado y hable que hable en La casa de los Famosos (Telemundo), Adamari López y su hija Alaïa decidieron disfrutar de unas vacaciones en Europa. Eso sí, las bellezas no están solas. En esta aventura se hicieron acompañar de la hermana de López, y estrellas como Karla Monroig, Johnny Lozada y amigos como Carlos Pérez y Cynthia Torres. Alaia y Adamari Lopez Credit: Instagram/@karlamonroig El grupo estelar visitará Bélgica, Francia y también tomarán un rico y relajante crucero. Torres, quien es la mejor amiga de la presentadora de Hoy día (Telemundo), fue quien organizó el viaje. Karla Monroig Credit: Instagram/@karlamonroig "Estamos súpercontentas y también súpercansadas", dijo Monroig junto a su hija en las redes sociales. "Iremos a la ciudad de Brujas y luego a Italia. De verdad que hemos sacado el jugo a este viaje". Adamari Lopez, Karla Monroig y Johnny Lozada Credit: Instagram/@CynthiaTorres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López y Alaïa sin duda también la estás gozando de lo lindo. "Estamos con la energía tope", dijo en la grabación de su amiga ¡Merecidas vacaciones!

