Adamari López y Alaïa se convierten en las peluqueras particulares de Toni Costa En plena cuarentena impuesta por la pandemia, la copresentadora de Un nuevo día y su hija se ofrecieron a cortarle el cabello al bailarín. Tienes que ver el resultado. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las peluquerías y los centros de belleza, al igual que muchos otros negocios como los restaurantes, cines y teatros, han tenido que cerrar sus puertas durante estos días como medida de prevención ante la imparable propagación del nuevo coronavirus Covid-19, que ya ha dejado más de 1 millón y medio de casos de contagio y más de 87 mil muertos en todo el mundo. Esto, sumado a la cuarentena obligatoria que ha impuesto la pandemia, que restringe la movilidad de los ciudadanos a lo estrictamente necesario, ha llevado a muchas famosas a convertirse en las estilistas personales de sus parejas. Lo que, evidentemente, tiene su riesgo. Image zoom Adamari López, Toni Costa y Alaïa Este es el caso de Adamari López, la carismática copresentadora de Un nuevo día (Telemundo), quien este miércoles se animó a cortarle el cabello a su pareja, el bailarín español Toni Costa. “Tenemos un dilema en casa, Toni quiere cortarse el pelo y como todos estamos en cuarentena, Alaïa y yo nos ofrecimos a realizar la tarea. Deséenme suerte, o tal vez a Toni”, escribió la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Alma de hierro a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La conductora puertorriqueña y su hija Alaïa, de 5 años, se convirtieron así por un día en las peluqueras particulares de Toni y, aunque lo hicieron con toda la buena intención el mundo, el resultado no fue el que el bailarín hubiera querido o deseado. “¿Quién dice quién me cortó el pelo viendo esto: Adamari o Alaïa?”, preguntó Toni a sus seguidores a través de un vídeo que compartió en Instagram en el que muestra el resultado final. “Fuimos los dos, cariño”, le respondió Adamari con una mirada cómplice. Advertisement

