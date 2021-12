El 'juguete' de 12 mil dólares que tienen las hijas de Adamari López y Ximena Duque Tanto la presentadora puertorriqueña como la actriz y empresaria colombiana han consentido a sus princesas con el mismo regalo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y Adamari López | Credit: Mezcalent (x2) Las redes sociales se han convertido para la mayoría de los famosos en una herramienta más de trabajo. Son muchas las celebridades que acuden a plataformas como Instagram, Facebook o Twitter para crear una comunidad fiel de seguidores que le reporten beneficios económicos. Dos de las artistas más activas en el ciberespacio son, sin duda, Adamari López y Ximena Duque. La conductora puertorriqueña y la actriz colombiana comparten con frecuencia su día a día con sus fans a través de estos espacios virtuales, tanto a nivel profesional como personal. Pero la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) y la ahora empresaria tienen mucho más en común que la inmensa popularidad que tienen en las redes sociales. Ambas son, ante todo, extraordinarias madres que se desviven por cuidar y llenar de atenciones a sus hijas, dándoles la mejor calidad de vida posible en la medida de sus posibilidades. Curiosamente, tanto Adamari como Ximena han consentido a sus hermosas princesas con el mismo regalo: una espectacular y lujosa casa de muñecas que han instalado en los respectivos jardines de sus casas para uso y disfrute de sus pequeñas. Casa muñecas Credit: Little Cottage Co. Mientras que la actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales mostró por primera vez la enorme construcción de dos pisos en marzo del 2020, Duque hizo lo mismo a finales del año pasado, aunque no fue hasta hace tan solo unos meses cuando hizo un tour por su interior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis amores… Un sueño que tuve desde niña lo pude hacer realidad para mis princesas gracias a todo el trabajo duro y disciplina que he tenido", compartió en su día desde su página de Facebook. La 'mansión' de juguete, que ambas han decorado a su gusto, es de la marca Little Cottage Co. y cuesta casi 12 mil dólares, 11,967.75 para ser más exactos. Little Cottage Co. Credit: Little Cottage Co. "Fabricado en los Estados Unidos con artesanía Amish. Esta casa de juegos es perfecta para cualquier princesa. ¡La mansión tiene mucho espacio para fiestas de té, cuidar muñecas u organizar una reunión navideña!", se puede leer a través de su página web.

