¡Adamari López vive un emotivo e inesperado reencuentro en los Latin AMAs! La conductora se encontraba en sus labores de preparación para la gran gala cuando alguien la sorprendió. El momento estuvo cargado de sentimiento por lo que esta persona significa para la puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta noche Las Vegas se viste de gala para celebrar una de las noches más explosivas del año debido a la premiación de los Latin America Music Awards 2022. Todo el mundo está ya listo desde la ciudad de los casinos para transmitir lo que allí suceda, delante y detrás de las cámaras. Incluida Adamari López. Justo un día antes del gran momento, la conductora se encontraba de manera inesperada con alguien que ha significado y significa mucho en su vida. El momento fue recogido por las cámaras y posteriormente compartido por la puertorriqueña quien se mostró profundamente feliz y emocionada. Adamari López Adamari López | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) No solo ella se sintió así, también el destinatario de su fuerte abrazo. ¿Quién fue la persona que hizo gritar de alegría a la chaparrita? Pues ni más ni menos que uno de esos compañeros de trabajo que dejan huella por su amor y cariño. Por allí andaba el conductor Héctor Sandarti, quien sorprendió de una manera muy bonita y divertida a la que fuera su colega en Un nuevo día, no hace tanto. "López, López, ¡salúdame!", le dijo Héctor mientras la sorprendía haciendo sus cosas. Adamari no pudo evitar gritar, saltar y reír a todo dar al encontrarse con su compañero. Si bien cada uno está un punto distinto de la geografía, ella en Miami y él en México, siguen conectados por el cariño, el respeto y por todos los bellos momentos vividos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La partida de Héctor de Telemundo fue muy triste para ella, pero han seguido en contacto todo este tiempo ya que el aprecio que se tienen no entiende de distancia. hoy Día Adamari López, Rashel Díaz, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil en 2018 en Un nuevo día (Telemundo) | Credit: Mezcalent El público quedó encantado con este momento que les hizo recordar con nostalgia todo lo vivido en aquellas mañanas frente a las cámaras.

