Adamari López comparte el caos que vivió en su casa: "Toni no me dejó instrucciones" La conductora tuvo que pedir ayuda externa para solucionar una urgencia en su hogar de la que dio detalles en sus redes. "Necesito un hombre que resuelva". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un video casero en su perfil de Facebook, Adamari López compartió un momento algo caótico que le tocó vivir en su hogar en Miami. Con motivo de las fuertes lluvias vividas en la ciudad estos días, parte de su casa, concretamente su jardín, empezaron a encharcarse. Pero eso no fue todo, también la piscina empezó a rebosar agua por todo lados con el riesgo de que llegara a invadir el interior. Antes era Toni Costa quien le solucionaba como buen manitas estos asuntos, sin embargo, la actriz y presentadora reconoció, en clave de humor, que necesitaba un hombre que le echara una mano al respecto ya que el bailarín "no me dejó instrucciones". A pesar del caos y tras reconocer necesitar "un hombre que resuelva", Ada encontró una solución para poner en orden al asunto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trucu, uno de sus conocidos se acercó para buscar la manera de evitar el desbordamiento de agua en la casa. Aunque él le dio todas las instrucciones posibles, la artista de 52 años no pareció entender muy bien el mecanismo. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Aquí ya no hay más nadie que no sea Trucu que me pueda ayudar... Ustedes saben, estoy solita, así que necesito ayuda para poder resolver estos problemas", dijo con una sonrisa picarona. "¿Cuántas mujeres están como yo que ya no tienen a quien les pueda ayudar...?", preguntó. Cuando Toni vivía con Adamari era bastante resuelto y solía solucionar muchos de estos problemas caseros como mostraba en las redes. Algo que ya no sucede. Las cosas han cambiado y a la presentadora le falta esa ayuda, pero nunca la sonrisa.

