El polémico video de Adamari López: ¿indirecta para alguien? El último video de Adamari López ha dado mucho de qué hablar entre los seguidores. ¿A quién está dirigido? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López vuelve a dar de qué hablar en las redes por su reciente video. ¿A quién está dirigido? ¿Es un mensaje indirecto para Evelyn Beltrán, la novia de su ex Toni Costa? Estas son algunas de las preguntas que surgieron tras la publicación de la grabación en donde López apareció diciendo: "Mira, ¿por qué tanto odio, si la del cul** y la del cuerpazo eres tu? Yo no tengo nada", dice una voz en off que López dobla de manera muy divertida, mientras señala su trasero. Como era de esperarse, la bomba explotó y sus seguidores en automático asumieron que ese video era dirigido a Beltrán. "Adamari sabrá porqué hizo este reel", escribió una usuaria. "Adamari sabe por qué lo dice, ella tendrá motivo y razones" "Tienes razón la novia de Toni solo vive pendiente de tus publicaciones", escribió otra. "Nadie te supera con tus ocurrencias 🤣🤣🤣🤣🤣". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn Beltrán Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Beltrán nunca ha tenido reparos en revelar para qué ha entrado a la sala de operaciones. "Me reduje los senos porque tenía una 40 H y la espalda me dolía (era una necesidad)", dijo en sus redes sociales. También admitió que se hizo "una lipo 360. A mí no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me haga y siempre compartiré lo que me haga porque jamás sabes quién se sienta como tú y no sepa dónde ir".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El polémico video de Adamari López: ¿indirecta para alguien?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.