Adamari López emprende un viaje con Alaïa lejos de Miami tras anunciar su ruptura La conductora hizo las maletas y partió con su pequeña y un grupo de amigos para desconectar y disfrutar de los suyos, esta vez sin Toni Costa. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido una de las semanas más complicadas para la familia Costa-López. El pasado jueves, Adamari López y Toni Costa anunciaban en sus redes sociales su ruptura temporal a través de dos comunicados por separado. Una noticia que ha roto muchos corazones, el de ellos dos principalmente. Este fin de semana la expareja tomaba rumbos diferentes para desconectar y pasar tiempo de calidad con su gente querida. Mientras el español se refugiaba en Puerto Rico con algunos miembros de su familia, Ada y su hija viajaban en compañía de amigos hasta el Parque Nacional Zion, en Utah, donde acudían a una boda. Pero antes del romántico enlace, Adamari, su chiquitina y el resto de acompañantes se divirtieron de lo lindo en diferentes excursiones al Parque. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Alaïa/Cynthia Torres Sonrientes y arropadas por el cariño de sus seres queridos, Ada y Alaïa se pusieron cómodas y recorrieron los rincones de este paraje de ensueño. La pequeña no paró de jugar con los otros niños en los espacios naturales que ofrece este imponente lugar. Por su parte, la actriz puertorriqueña se dejó querer y mimar por su amiga del alma Cynthia Torres. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres Además de vivir estas aventuras en pleno corazón de la naturaleza, también se pusieron de lo más elegantes en la antesala de la boda a la que eran invitadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari eligió un conjunto negro palabra de honor que resaltaba su esbelta figura, mientras que Alaïa enamoraba con un vestido rosa con un gran corazón. Se trata del primer viaje familiar en el que no les acompaña Toni. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Cynthia Torres Unos días de relax y desconexión en los que madre e hija sonrieron y desconectaron de todo el alboroto mediático de estos días.

