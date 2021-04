¡Las inolvidables vacaciones de Adamari López en Semana Santa! La conductora, ya de regreso en Hoy día, vivió unos días de ensueño junto a los suyos. Nieve, excursiones, fiesta de Pascua... ¡no faltó nada! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que Adamari López pone por encima de todo, es su familia. Aunque ama su trabajo y lo disfruta como una niña, estar con Alaïa y Toni Costa es siempre su mayor prioridad. Con motivo de estas vacaciones de Semana Santa, la co-presentadora de Hoy día se tomó unos días en el programa para pasar tiempo de calidad con su princesa. Unos días llenos de actividades divertidas y momentos cómplices que compartió feliz con sus seguidores en sus redes sociales. Entre las muchas cosas que hicieron fue esquiar. Adamari llevó a su pequeña a esta pista de nieve donde vivieron un día inolvidable para ambas. A través de un video de Facebook, Adamari mostró lo bien que se lo pasaron madre e hija subiendo a la montaña y tomando clases de esquiar. Un deporte que requiere mucha concentración y en el que demostraron tener un gran dominio. "Terminamos muertas de cansancio... Me dolía un pie, el otro, la cabeza, ¡hasta el pelo!", dijo una adolorida Adamari en este divertido video. Ádamari López Image zoom Ádamari López | Credit: Facebook/Ádamari López Ada y Alaïa hicieron esta entretenida escapada por unos días mientras a Toni le tocaba trabajar. Y aunque le echaron mucho de menos, a juzgar por las imágenes, ¡las chicas disfrutaron de lo lindo de sus clases en la nieve! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez en casa tocaba preparar todo lo que representa la fiesta de Pascua. Una emotiva fecha del año en la que se decora el hogar, se esconden los huevitos de Pascua y se celebran las bonitas costumbres de esta fiesta. El resultado final fue espectacular y la casita de muñecas de Alaïa quedó de película tal y como muestran las imágenes de este amoroso video. Y así, con esta ilusión y celebración en familia, Adamari puso punto final a unas inolvidables vacaciones para regresar radiante y con las pilas cargadas al plató de Hoy día. Con este maravilloso look primaveral celebró estar de vuelta con sus otros grandes amores, los telespectadores. ¡Bienvenida!

