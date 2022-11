Adamari López se da una escapada a este mágico lugar ¡Mira el video! Adamari López cierra el año con un viaje de ensueño a un lugar lleno de magia y romanticismo ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López se dio una escapada a un mágico destino y compartió fotos de sus vacaciones. La copresentadora de hoyDía (Telemundo) visitó Capadocia. "Ayer fue 'Viviendo', luego 'Amando' y hoy 'Viajando', me encuentro en este maravilloso lugar lleno de paz y una vista hermosa", expresó en Instagram la autora de los libros Viviendo y Amando. ¿Estará por lanzar un tercer libro, uno de sus viajes? Lo cierto es que la actriz puertorriqueña luce feliz en esta etapa de su vida. En las imágenes la vemos viajando en un globo aerostático, con los ojos cerrados y los brazos abiertos, cerquita del cielo, agradeciendo a Dios. El 2022 fue un año lleno de aventuras para López, de 51 años, quien parece estar disfrutando su soltería tras su separación del bailarín español Toni Costa en el 2021. Adamari Lopez Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López viajo este año también a Europa, con su hija Alaïa —y su gran amiga, la actriz Karla Monroig y su hija Amanda— visitando Italia y Francia. En medio de cambios en la cadena Telemundo —que recién anunció la salida de Chiquibaby del programa hoyDía y de Rodner Figueroa de Al rojo vivo— López cierra el año agradeciendo salud, el amor de su familia y éxitos profesionales.

