Adamari López "cambia de género" con filtro de Snapchat y fans la comparan con su ex Adamari López y sus compañeros de Un Nuevo día jugaron como niños con los filtros de Snapchat By Nohelia Castro ¿Sabías que existe un filtro en Snapchat que muestra el aspecto que teóricamente tendrías si pertenecieras al género opuesto? El nuevo filtro se lanzó hace unos días y se ha convertido en trending topic por su gran originalidad. Tanto así que los conductores del programa matutino Un nuevo día (Telemundo) se "cambiaron de género" este lunes durante la transmisión del show de televisión. El actor guatemalteco Héctor Sandarti fue uno de los primeros en usar el nuevo filtro. Luego fue el turno de la querida presentadora Adamari López. "Gracias a los nuevos filtros de Snapchat mi querida Adamari es el galán de Un nuevo día y yo la nueva conductora. Ella se parece a William Levy y yo a cuál famosa me parezco?", preguntó Sandarti en el pie de la foto que compartió en sus redes sociales. De inmediato los usuarios en redes sociales hicieron de las suyas. "Adamari se parece a Luis Fonsi", escribió una fan. "Si Adamari fuera hombre sería muy guapo, igual es guapísima como mujer. Pienso que se parece a Luis Fonsi", apuntó otro. Ademas de compararla con su expareja, sus fans también la compararon con William Levy y Jencarlos Canela. Rashel Díaz y el periodista deportivo Frederik Oldenburg también probaron el nuevo filtro.

