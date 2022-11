Adamari López: "Tuve una cita muy importante en Telemundo" En medio de la ola de despidos que se vive en su programa hoy Día, la carismática conductora puertorriqueña compartió este video en sus redes sociales desde las instalaciones de Telemundo Center, en Miami. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Los despidos en el programa matutino de Telemundo están a la orden del día. El pasado viernes, se dio a conocer que una de sus conductoras principales, Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', salía del show y de la cadena hispana. Tres días más tarde, era Quique Usales el que confirmaba a través de las redes sociales su salida de las mañanas de Telemundo. En medio de esta ola de despidos, la carismática presentadora puertorriqueña Adamari López compartió este lunes por medio de su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores, un video en el que se deja ver en las instalaciones de Telemundo Center. "Tuve una cita muy importante en Telemundo", anunció la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Alma de hierro junto a la grabación. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Pero, ¿de qué se trató esa cita tan "importante" que tuvo Adamari en la compañía? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent ¿Tuvo esa cita algo que ver con los cambios que se están viviendo en hoy Día? Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Nada más lejos de la realidad. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent La cita la programó la propia conductora por un tema estrictamente de salud. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Hice hoy una cita para ponerme la vacua de la influenza y un refuerzo del covid. Aquí afortunadamente tenemos una enfermería en donde te proveen este servicio y como yo hace aproximadamente 3, 4 años atrás me vi muy delicada de salud por influenza vengo a ponérmela año con año", explicó la presentadora. "Sé que hay muchos que entienden que tiene algunos efectos secundarios que pueden causarles algún daño, yo me siento tranquila al tomar esta decisión al tomar un refuerzo de vacunas y, sobre todo, después de haberme visto tan delicada, tengo una niña a la que quiero seguir disfrutando y no me quiero poner en riesgo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, quien también supera los 8 millones de seguidores en Instagram, compartió que su hija "también se pone sus vacunas" contra la COVID-19. "Ella se ha puesto 2 del covid, que fue la dosis que había para niños […]. Yo ya me voy a poner la cuarta dosis de la vacuna del covid y la que me tendría que poner este año del flu. Es algo que le recomiendo que si usted desea hacer haga porque puede prevenir estar muy delicado de salud y pienso que vale la pena".

