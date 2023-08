Adamari López triunfa como maestra de ceremonias La conductora y actriz puertorriqueña lleva cuatro meses alejada de la televisión, pero no del trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Instagram Wanabí Puerto Rico Adamari López | Credit: Instagram Wanabí Puerto Rico; Instagram Jera López Hace ya cuatro meses que Adamari López concluyó su ciclo en Telemundo tras más de una década formando parte del talento exclusivo de la cadena hispana. Si bien no ha regresado a la televisión –ofertas no le faltan–, la carismática conductora y actriz puertorriqueña ha seguido muy activa gracias a las redes sociales, donde supera los 20 millones de seguidores. Una popularidad que ha convertido a la presentadora en un reclamo para las marcas, que ven en ella un filón para dar a conocer sus productos. Adamari López Adamari López, maestra de ceremonias en Puerto Rico | Credit: Instagram Wanabí Puerto Rico Adamari viajó recientemente a su país natal invitada por una importante empresa propietaria de hoteles, entre ellos Wyndham Palmas Beach and Golf Resort en Palmas Del Mar, Puerto Rico, para ejercer este miércoles como maestra de ceremonias del evento de "celebración del lanzamiento de la visión y misión" de la organización. Adamari López Adamari López, maestra de ceremonias en Puerto Rico | Credit: Instagram Jera López Con su profesionalidad y carisma, Adamari se encargó de conducir el evento, eligiendo para ello un look de lo más favorecedor que fue muy aplaudido entre sus seguidores. "Amé mi total look de hoy para acompañar a mi familia de @wyndhamgrandrm", escribió el extalento de Telemundo junto a un video que compartió desde su perfil de Instagram. Adamari López Look de Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Look de Adamari López Look de Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "La elegancia en todo el esplendor de la palabra", comentó una persona en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De los mejores looks que has tenido", escribió otra de sus seguidoras. "Simplemente bella y elegante y con eso se nace", se puede leer en otro de los comentarios. No hay duda de que Adamari nació para brillar.

