¡Con el corazón roto, una nostálgica Adamari López manda un mensaje al cielo! Aunque ahora es la mamá de Alaïa, la conductora de Un nuevo día vuelve a ser chiquita cuando recuerda a su progenitor y no quiso dejar de felicitar a su papá por su cumpleaños. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay heridas que nunca se cierran por más que el tiempo pase. Por eso, una muy sentimental Adamari López quiso recordar ayer a su papá, fallecido en febrero de 2015, el día que éste habría celebrado su cumpleaños. Compartiendo un tierno retrato de los dos, la actriz se dejó llevar por la nostalgia: “Te amo con locura y me haces mucha falta”, escribió sin florituras y directa al grano. “Te recuerdo todo el tiempo y desearía recibir tu llamada todos los días para levantarme, la excusa perfecta para mí, para saber si estabas bien…”, recordó. “Feliz cumpleaños hasta el cielo, papi lindo”, dijo la conductora de Un Nuevo Día, mencionando que su papá cumpliría 91 años. Luis López murió en Puerto Rico de un ataque cardíaco hace ya cinco años. “Papi tenía los pulmones llenos de agua, tenía una neumonía. Su corazón estaba débil, no resistió más, pero jamás pensamos que se nos iba a ir, así tan de repente”, dijo en aquel entonces el hermano de Adamari, Adalberto López. Image zoom Credit: Instagram/Adamari López Cabe recordar que Adamari viajó de emergencia a su país para despedirse de su papá junto a su prometido Toni Costa, en un avanzado estado de gestación y a punto de darle la bienvenida a Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue precisamente en el amor de su papá que Adamari encontró la fuerza para superar la muerte de su mamá, víctima de un cáncer en el 2012. Así lo recordó recientemente en Un nuevo día sin poder contener las lágrimas: “Por ese amor también que me dio cuando mami partió primero que él, por sus llamadas de todos los días a las 4:00 de la mañana para que me levantara y estar seguro de que viniera a trabajar, le estaré siempre agradecida por ese amor…”, confesó.

