¿Mejor tres hombres que uno? ¡Mira el picante mensaje de Adamari López en Instagram! Adamari López sigue alborotando las redes sociales. La actriz y presentadora puertorriqueña compartió un video con un provocativo mensaje. "Si tú eres feliz con una pareja... imagínate con tres". ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López sigue disfrutando su soltería y alborotando las redes sociales con sus mensajes. La actriz puertorriqueña y copresentadora de HoyDía (Telemundo) publicó un video en Instagram con un provocativo mensaje. "Si tú eres feliz con una pareja...¡imagínate con tres!", expresó en tono de broma la boricua en un reel. "Tienes que pensar en grande amore. Te falta visión, te falta calle, te noto lento", añadió risueña. Su publicación generó un sinfín de comentarios. Su compatriota y amiga Dayanara Torres comentó con emojis muertos de la risa. La reportera Astrid Rivera de Despierta América comentó: "te pasas". Adamari López Credit: Instagram/ Adamari López "Pensando en grande siempre, ¿qué creen?" fue el mensaje con el que la guapa boricua —que en mayo del 2021 anunció su separación del bailarín español Toni Costa—acompañó este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN ¡No se detuvo ahí! López causó furor con otro reel que compartió en Instagram. "La gente positiva es aquella que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y le dijo: '¡Ahí voy de nuevo!". La estrella puertorriqueña de 51 años ha inspirado a muchos con su actitud positiva ante los retos de la vida, y ha dicho que está abierta al amor. ¡Pa' lante Ada!

