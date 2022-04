¡Wow! Mira a Adamari López transformada en Selena Quintanilla Adamari López sorprendió al llegar al set de HoyDía (Telemundo) vestida como Selena Quintanilla y cantando "Como la flor". ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López dejó a muchos boquiabiertos al llegar al set de HoyDía (Telemundo) transformada en Selena Quintanilla. La actriz y presentadora puertorriqueña llegó vestida del icónico jumpsuit morado que lució la eterna Reina del Tex-Mex y cantando su éxito "Como la flor". Para celebrar los 25 años del estreno de la película Selena —protagonizada por Jennifer López, e inspirada en la vida de Selena Quintanilla— López se vistió de la cantante mexicoamericana. Usó una peluca para lucir la larga cabellera negra de Selena y el pintalabios rojo no podía faltar. La boricua impactó con su cuerpazo, ya que este atuendo resalta su tonificada figura. Adamari Lopez y Selena Quintanilla Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Arlene Richie/Getty Images López no fue la única en el programa que rindió tributo a Selena Quintanilla. Su copresentadora Chiquibaby también se vistió de la cantante. Chiquibaby adoptó por otro look muy diferente de Selena Quintanilla, con el cabello recogido, y un vestido de lentejuelas plateadas tipo halter que Selena usó en los premios Grammys. Sin duda Selena es inolvidable, y su legado como cantante, mujer motivadora e ícono de la moda es eterno.

