Adamari López reconoce: "Toni y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas"

En un momento en el que Adamari López enfrenta la nueva y pública relación de Toni Costa con Evelyn Beltrán, la famosa conductora concedió una entrevista a Molusco en la que habló de su situación actual sin tapujos y con total serenidad. Reconoció que atraviesa tiempos difíciles con su ex, con quien sí pelea, pero también explicó cómo protegen a su hija, en la medida de lo posible, de los errores de su relación y del acoso mediático.

Al alabar el locutor la forma en que Toni y ella están llevando su actual relación de forma tan pacífica por Alaïa, Adamari no quiso endulzar el proceso que atraviesa con Toni Costa y afirmó que no están de acuerdo en muchas cosas tras su separación: "Ha sido algo que he querido manejar con cautela, Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero eso no es lo que le llevamos a la niña, y eso no es lo que discutimos frente a la niña, y ese no es el ejemplo que queremos darle a la niña. Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grandes con razonamiento, y nos podemos enojar y nos podemos equivocar y meter la pata, los dos, entre nosotros dos, no con ella… Y la niña no tiene la culpa de nuestra separación ni de nuestros errores, así que hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a seguir velando por el bienestar de la niña, los dos; nuestras peleas, nuestros errores, nuestra falta de entendimiento no puede repercutir…" en los planes alrededor de la niña, confesó.

"Aún cuando no estemos de acuerdo en muchas cosas, que hoy día no estamos de acuerdo, hoy día nos podemos pelear por un montón de cosas Toni y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás y vamos a estar en armonía, aunque nos arranquemos los pelos por fuera…", bromeó.

Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López

Le pidió a su hija Alaïa que le cuente todo lo que lea de su mamá que le duela: "Las cosas que ven los niños son difíciles de entender y difíciles de explicar, pero yo voy a intentar ser lo más honesta posible con Alaïa siempre para que nada de lo que vea en los medios de comunicación le afecte de manera negativa, sino que lo trate de entender o que lo pueda platicar", dijo acerca de su preocupación por lo que pueda ver su hija en redes.

Adamari López Molusco Credit: Videograb Molusco TV

"Ya soy grande, ya llevo muchos en la televisión, a mi realmente me puede llegar a doler las cosas que puedan poner que no sean ciertas, pero por ejemplo, cuando me decían gorda, pues a un gordo no le puede afectar que le digan gordo, por que eres gordo. Que te digan a lo mejor elefante, Miss Piggy eso sí, quizá hiere.. A mi no me dolía que me decían gorda y me veía gorda… Pero cuando lo hacen por maldad, por herir, hiere, duele, somos humanos", reconoció.

Adamari bikinazo Credit: IG Adamari López

Así explicó cómo recibe los ataques por la sobrexposición de Alaïa: "Los entiendo, las dos partes… Mi deseo de querer ser mamá, en muchos momentos pedí muchas oraciones para que papá Dios me la mandara… Finalmente la tuve, teníamos un hashtag todos somos tíos, el tiempo de Dios es perfecto, cada vez que deseo poner algo de ello, es como cualquier papá que no es figura pública, pero tiene mil fotos de sus hijos en las redes sociales, pero que a lo mejor no es tan público…"