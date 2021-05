EXCLUSIVA Adamari López y Toni Costa superaron años atrás una separación "Él estuvo viviendo fuera de la casa por varios meses y regresaron”, cuenta a People en Español una fuente cercana a la pareja. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras casi 10 años de relación y una hija en común, Adamari López y Toni Costa sorprendieron a muchos al anunciar este jueves que se encuentran "separados". Una decisión que ambos se encargaron de compartir por separado en sus respectivas cuentas de Instagram. "Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla", señaló la copresentadora de hoy Día (Telemundo) en una grabación en video. El bailarín, por su parte, emitió un comunicado por escrito en el que destacó que "seguimos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos". Aunque la noticia dejó sin palabras a más de uno, lo cierto es que esta no es la primera vez que la también actriz puertorriqueña y el instructor de Zumba afrontan una crisis de pareja. Adamari López y Toni Costa Toni Costa y Adamari López | Credit: Facebook Toni Costa; Twitter hoy Día Según contó una fuente cercana a Adamari y Toni en exclusiva a People en Español, su relación ya sufrió un importante bache hace varios años del que lograron salir fortalecidos. "No es la primera vez que se separan y se reconcilian", confirma la fuente. "Hace años hubo una ruptura y él estuvo viviendo fuera de la casa por varios meses y regresaron". En esa ocasión, sin embargo, ambos lograron mantener lo sucedido lejos del foco mediático. Si esta vez también habrá final feliz solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que pase lo que pase lo más importante para ambos es velar por el bienestar de su hija Alaïa. "Es una niña de 6 años y necesita lo mejor de ambos padres", aseguró la presentadora de 50 años este jueves a través de las cámaras del programa matutino hoy Día (Telemundo). "El futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad […], pero yo creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como esta y más aún en este momento en que también lo que yo haga tiene un efecto sobre mi princesa Alaïa. Ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre y que vamos a estar y estaremos para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de Adamari y Toni ha tenido sus altas y sus bajas, pero siempre ha prevalecido el amor, el respeto y el buen entendimiento entre ambos. "Han sido nueve años muy bonitos. Hemos tenido momentos hermosísimos como pareja, pero también hemos tenido nuestros momentos de dificultad, como todas las parejas los han tenido —y han sido un aprendizaje para seguir comprometiéndonos más, amándonos más, entendiéndonos y apostando por nuestro amor", reconocía en octubre del año pasado Adamari en una entrevista con People en Español en la que posaba con Toni y su hija.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Adamari López y Toni Costa superaron años atrás una separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.