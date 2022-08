Adamari López y Toni Costa viven un momento mágico juntos: "Hoy es un día muy especial" Tras la salida de La casa de los famosos, el bailarín se reunió con la conductora para compartir uno de los momentos más emocionantes de sus vidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque todavía queda el debate final de La casa de los famosos este domingo en Telemundo, el show terminó y todos están de vuelta a la realidad. En el caso de Toni Costa, con sus dos grandes amores, su hija Alaïa y su novia, Evelyn Beltrán, cuyo encuentro compartió de lo más romántico. También con Adamari López, con quien se mantuvo muy cordial y afectivo en todo momento, pero siempre respetando el lugar de cada uno. Esta semana, la conductora y actriz mostraba un momento muy especial para ambos en el que su hija era la gran protagonista. Alaïa volvió a unirles y emocionarles, el motivo lo merecía. Toni Costa Adamari Credit: IG Toni Costa Adamari Este lunes, Adamari ya ha anunciado que no estará en Hoy Día y que se lo tomó libre por una razón sumamente especial. Aunque su trabajo le fascina, hay algo que está por encima de todo: su familia. Con motivo del arranque de la escuela para Alaïa, la puertorriqueña quiere estar con ella en ese primer día tan especial que han estado preparando todos estos días con tanta ilusión. Antes de que eso ocurriera, Toni y ella acompañaron a su pequeña a su escuela para que conociera a su profesora, su clase y sus nuevos compañeros de clase, algunos ya conocidos. "Hoy es un día muy especial, Alaïa conoció a su maestra y a algunas compañeritos. Mi princesa entra este lunes a segundo grado y tanto papá como yo estamos muy orgullosos y ya preparados para comenzar este año escolar. Los invito a darle apoyo a sus hijos en estos primeros días de escuela", escribió junto a este entrañable video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Toni se mantuvo al margen y no se expuso demasiado en el mismo, sí se dejó ver feliz y sonriente en algún momento al poder estar en este momento tan importante para su pequeña. Él es quien la lleva cada día a la escuela ya que Adamari trabaja a esa hora, así que comienza una de las etapas más felices para él donde seguirá compartiendo cómplices momentos con Alaïa. Ella es el gran punto de unión de sus papis quienes, por encima de todo, quieren su bienestar.

