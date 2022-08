Adamari López y Toni Costa unidos de nuevo en la vuelta a la escuela de su hija Alaïa Toni Costa y Adamari López han vuelto a demostrar que el bienestar de su hija está por encima de todo, y una vez más, han posado juntos como una familia feliz en el primer día de vuelta a la escuela de Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin importar cómo esté la relación personal entre Adamari López y Toni Costa, ambos progenitores han querido poner su mejor cara para acompañar juntos a su hija en el primer día de vuelta a la escuela. Alaïa ya tiene siete años y comienza segundo grado, algo por lo que sus papás estás muy orgullosos. Toni Costa, Alaïa y Adamari López Toni Costa, Alaïa y Adamari López | Credit: Instagram Alaïa Como cada momento especial en la vida de la pequeña, tanto el español como la puertorriqueña han estado a su lado y siempre unidos como una familia feliz. Esta vez, no podría haber sido de otra manera, y no dudaron el compartir las imágenes con sus seguidores. "Mi princesa entra este lunes a segundo grado y tanto papá como yo estamos muy orgullosos y ya preparados para comenzar este año escolar. Los invito a darle apoyo a sus hijos en estos primeros días de escuela", decía la conductora de hoy Día (Telemundo) en un video colgado en su página de Facebook. "Aquí está Alaïa, que va a conocer a su maestra por primera vez… Papá vino a acompañarla también. Está emocionada y un poco nerviosa", añadió. Y aunque Toni casi no salió en el video, Adamari quiso asegurarse de darle protagonismo también. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores no dudaron el aplaudir el ejemplo que están dando a su pequeña y se lo dejaron saber a través de bellos comentarios. "Me alegra verlos juntos, demuestran que la prioridad para ustedes es su hija, Dios los bendiga", "Los tres juntos son una familia hermosa; son excelentes padres" o "Sigo orando por ustedes para que Dios haga conforme su voluntad. Qué feliz se ve la niña. Éxito a Alaïa en esta nueva etapa". Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: Facebook Adamari López La abuela de Alaïa tampoco se quiso perder este gran acontecimiento en la vida de su nieta y acudió con ellos a la escuela, aprovechando que se encuentra de visita en Miami con motivo de la participación en el show de La casa de los famosos, cuando acudió para dar una sorpresa a Toni Costa. Alaïa y su abuela Alaïa y su abuela | Credit: Instagram Alaïa Hace solo unos días vimos cómo fue el emotivo reencuentro entre padre e hija tras la salida del bailarín de La casa de los famosos, donde estuvo 91 días aislado del exterior. Adamari fue testigo del precioso momento e incluso no pudo evitar derramar alguna lágrima. "Después de varios meses llegó el momento que más estaba esperando mi princesa: volver a ver a su papá. Qué alegría ver a Alaïa feliz y emocionada", dijo entonces la conductora de televisión.

